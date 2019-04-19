В Instagram рассматривают возможность спрятать счетчик лайков

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Разработчики соцсети хотят, чтобы «ваши подписчики фокусировались на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты».

Лайки скрываются для других пользователей, точное количество сможет увидеть только автор поста. Остальным будет показываться только имена друзей, которые поставили лайк фотографии, передает The Verge.

В начале апреля британские СМИ сообщили, что Офис британского информационного комиссара рекомендовал социальным платформам, таким как Instagram и Snapchat, предлагать возможность отключения лайков. По мнению чиновников, это необходимо, чтобы защитить безопасность и конфиденциальность самых маленьких пользователей платформ.
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Тэги: лайки Instagram

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