Лукашенко: амнистии за наркотики не будет

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Амнистии для производителей и распространителей наркотиков не будет, заявил Лукашенко 19 апреля, отвечая на вопросы депутатов после послания народу и парламенту.

«Если только посмотрим персонально, которые не распространяли, не производили, а употребляли где-то наркотики, — добавил он. — И то исключительно только в персональном виде. А так — никогда в жизни. Мы не зря жестокие решения принимали, в том числе законы вместе с вами, чтобы от них отступиться. Не производи, не распространяй, желательно, чтобы и не употребляли (там поменьше наказание). Но наркота — это страх, это трагедия, это беда».

«У нас каждый наркоман имеет два автомобиля и разъезжает. Особенно, кто производит и распространяет. Небедные люди. Отдали кому-то, нанюхались, накололись, поехали, совершили преступления, погибли люди. Я уже не говорю про генофонд, кто родится и кому растить этих детей, и их потом лечить. А это убивает нацию», — заявил Лукашенко.


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В то же время он обещал «к этому вопросу вернуться». «Потому что Игорь Шуневич (министр внутренних дел. — БелаПАН) уже сам предложил вернуться к этому вопросу, потому что он контролирует, как исполняются наши решения. Надо вернуться и обсудить эту тему. Посмотрим на вопрос, как он от имени милиции поставит по потребителям этих наркотиков, но по производству и распространению — это негодяи полные. Вряд ли там будет какое-то послабление. Но не буду забегать вперед. Мы этот вопрос в ближайшее время обсудим», — сказал Лукашенко.

25 февраля на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Сюжет: Послание президента 2019 года
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Тэги: амнистия-2019 статья 328 послание-2019 Персона: Александр Лукашенко Игорь Шуневич

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