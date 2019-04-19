Директор минской турфирмы завладела 29 тысячами рублей клиентов

По данным следствия, мошенница с декабря 2014 по ноябрь 2015 года завладела деньгами десяти человек, на общую сумму более 29 тысяч рублей.

Фигурантка должна была оказывать услуги от имени «Сандали Тревел», но делать этого не собиралась, сообщили в СК. Главным условием заключения договора была предоплата.

Кроме того, она одолжила у двоих граждан более 18 тысяч рублей на развитие бизнеса и личные нужды. Частью из них обвиняемая отдала долги нескольким клиентам.

Мошенница находится под подпиской о невыезде. Она возместила ущерб некоторым потерпевшим на общую сумму более 30 тысяч рублей. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.