Лукашенко называл депутата Елену Анисим Татьяной

Президент Беларуси, по-видимому, с кем-то перепутал депутата Палаты представителей Елену Анисим. Отвечая на ее вопрос после ежегодного послания, Александр Лукашенко несколько раз назвал Анисим Татьяной.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

Депутат обратила внимание Лукашенко на то, что в Минске нет памятников ни первым государственным деятелям БССР (например, Александру Червякову, Змитеру Жилуновичу), ни первому президенту Академии наук БССР Всеволоду Игнатовскому. Анисим поинтересовалась у президента, не пора ли установить в столице памятники этим и другим деятелям.

«Может быть, уже без меня, уже следующий президент, — ответил Лукашенко. — Вы знаете мое отношение к памятникам. Я против того, чтобы их разрушали. Поэтому здесь, напротив вас, стоит кем-то нелюбимый памятник Владимиру Ильичу, создателю первого нашего государства, в котором мы были и многому научились, скажем так. Я против борьбы с памятниками и так далее, но я и категорический противник строительства новых каких-то памятников».

«Поэтому, наверное, за последнее время, вы правильно (я тут и упрек какой-то чувствую) говорите, что не строили мы эти памятники. Я не сторонник этого. Если только иностранные главы государств [обратятся с просьбой установить в Беларуси памятник]. С Украиной, вы знаете, у нас есть парк Шевченко, или как он называется, еще памятники мы создавали. И я прошу за пределами нашей страны [ставить памятники белорусам]. Недавно в Узбекистане мы нашему писателю открыли памятник, потому что он был связан с этой землей. А внутри страны я как-то не сторонник этого», — заявил Лукашенко.