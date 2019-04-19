Лукашенко называл депутата Елену Анисим Татьяной
Президент Беларуси, по-видимому, с кем-то перепутал депутата Палаты представителей Елену Анисим. Отвечая на ее вопрос после ежегодного послания, Александр Лукашенко несколько раз назвал Анисим Татьяной.
Депутат обратила внимание Лукашенко на то, что в Минске нет памятников ни первым государственным деятелям БССР (например, Александру Червякову, Змитеру Жилуновичу), ни первому президенту Академии наук БССР Всеволоду Игнатовскому. Анисим поинтересовалась у президента, не пора ли установить в столице памятники этим и другим деятелям.
«Может быть, уже без меня, уже следующий президент, — ответил Лукашенко. — Вы знаете мое отношение к памятникам. Я против того, чтобы их разрушали. Поэтому здесь, напротив вас, стоит кем-то нелюбимый памятник Владимиру Ильичу, создателю первого нашего государства, в котором мы были и многому научились, скажем так. Я против борьбы с памятниками и так далее, но я и категорический противник строительства новых каких-то памятников».
«Поэтому, наверное, за последнее время, вы правильно (я тут и упрек какой-то чувствую) говорите, что не строили мы эти памятники. Я не сторонник этого. Если только иностранные главы государств [обратятся с просьбой установить в Беларуси памятник]. С Украиной, вы знаете, у нас есть парк Шевченко, или как он называется, еще памятники мы создавали. И я прошу за пределами нашей страны [ставить памятники белорусам]. Недавно в Узбекистане мы нашему писателю открыли памятник, потому что он был связан с этой землей. А внутри страны я как-то не сторонник этого», — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что не станет поддерживать инициативы по созданию новых памятников, хотя признал, что «в этом что-то есть, коль люди создают памятники». «Но у меня такая позиция. Есть чем заниматься сегодня, и не надо нам отвлекаться на памятники, еще какие-то ненужные вещи», — закрыл тему официальный лидер, сообщает