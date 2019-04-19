Видеофакт. На стадионе в Киеве начались дебаты между Порошенко и Зеленским

/ Политика
Просмотров: 1263

На НСК «Олимпийский» проходят дебаты кандидатов в президенты. Сценарий поломался и вместо разных сцен, они выступают с одной.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дебаты Олимпийский выборы в Украине Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Порошенко или Зеленский? Чего ждать Беларуси от будущего президента Украины

Порошенко или Зеленский? Чего ждать Беларуси от будущего президента Украины

Лукашенко предрек победу Порошенко, но тот пока второй

Лукашенко предрек победу Порошенко, но тот пока второй

Выборы в Украине. Зеленский и Порошенко выходят во второй тур

Выборы в Украине. Зеленский и Порошенко выходят во второй тур

Кандидатов — целый метр. Украинцы в Минске выбирают президента

Кандидатов — целый метр. Украинцы в Минске выбирают президента