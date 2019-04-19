Видеофакт. На стадионе в Киеве начались дебаты между Порошенко и Зеленским 19.04.2019 / 19:10 / Политика Просмотров: 1263 A- A+ На НСК «Олимпийский» проходят дебаты кандидатов в президенты. Сценарий поломался и вместо разных сцен, они выступают с одной. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: дебаты Олимпийский выборы в Украине Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский Город: Киев Другие материалы на эту тему: Порошенко или Зеленский? Чего ждать Беларуси от будущего президента Украины Лукашенко предрек победу Порошенко, но тот пока второй Выборы в Украине. Зеленский и Порошенко выходят во второй тур Кандидатов — целый метр. Украинцы в Минске выбирают президента