Двух брестских журналистов наказали штрафом по 50 базовых

Рассматривавший административные протоколы председатель суда Брестского района Сергей Маручек оштрафовал супругов Алеся Левчука и Милану Харитонову на 1275 рублей каждого.

Журналистов обвинили в «работе на иностранное СМИ без аккредитации», подразумевая белорусскоязычный спутниковый телеканал «Белсат». Левчук и Харитонова подготовили сюжет, в котором рассказывалось о проблемах жителей деревни Велюнь Брестского района.

Журналисты не участвуют в судебных процессах, поскольку считают их политически мотивированными, о решении суда они узнали по электронной почте.

«Меня не перестает удивлять крайне низкий уровень работников милиции, которые не могут протокол без ошибок переписать. Но если есть приказ, то его нужно выполнять. У суда, как я вижу, такой же приказ — душить независимую прессу рублем, но мы продолжаем работать, несмотря на этот пресс», — заявил Левчук.

В 2018 году журналистов судили шесть раз, с начала нынешнего года — пять раз. Общая сумма штрафа составила более 10 тысяч долларов в эквиваленте.