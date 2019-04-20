Католики, греко-католики и протестанты готовятся встретить Пасху

Белорусские католики, греко-католики и протестанты 20 апреля отмечают Великую субботу и готовятся встретить древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

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В течение дня католические иерархи посетят приходы Минска и окрестностей, чтобы помолиться с верующими и благословить снедь на пасхальный стол.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в полдень посетит приход имени Пресвятой Девы Марии.

Вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий посетит приходы святого Антония Падуанского в Малиновке (11.00), Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Сухареве (12.00) и святого Иоанна Крестителя в Серебрянке (13.00).

Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер благословит снедь в приходе Божьего Тела на улице Герасименко (13.00), святых Сымона и Елены (14.00) и Богородицы — Покровительницы семей в Ждановичах (15.00).

Пасхальное богослужение в костеле Матери Божьей Будславской в Каменной Горке начнется в 19.00.

Костел святых Симеона и Елены (Красный костел), а также часовни приходов святого Иоанна Крестителя в Серебрянке, Божьего Тела в микрорайоне Ангарская и святого Антония Падуанского в Малиновке приглашают на пасхальную вигилию в 20.00.

В 21.00 праздничные богослужения начнутся в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, костелах Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке, Воздвижения Святого Креста на Кальварийском кладбище, а также часовнях святых Иоанна Евангелиста и Максимилиана Кольбе в Кунцевщине и Божьей Матери Розарийной в Лошице.

Пасхальные вигилии в часовнях приходов святого Михаила Архангела на улице Кольцова, Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Сухареве и Святого Франциска Ассизского в Уручье начнутся в 22.00.

С расписанием богослужений в окрестностях столицы и храмах других епархий можно ознакомиться на официальном портале католического костела в Беларуси.

Римско-католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архиепархией и тремя епархиями — Витебской, Гродненской и Пинской. По статистическим данным за 2013—2016 годы, опубликованным на портале костела, к католической вере себя причисляют свыше 1,4 млн граждан страны, объединенных в 486 приходов. Среди них около 10 тыс. греко-католиков.

Количество протестантов в Беларуси оценивается, по различным данным, от 200 тысяч до 500 тысяч.