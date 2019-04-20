В Казахстане автобус попал в ДТП – 11 погибших, десятки раненых

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 11 человек, произошло в субботу утром в Кордайском районе (Жамбылская область) на 181-м километре трассы Алматы — Ташкент.

Фото tengrinews.kz

По предварительным данным, пассажирский автобус пытался избежать столкновения с «Тойотой» и грузовиком, которые стали участниками первой аварии. В результате водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса.

Как сообщается, восемь человек погибли на месте, еще трое - умерли в больнице.

Среди раненых, отмечают в местном МЧС, есть иностранные граждане.
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Тэги: ДТП Казахстан

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