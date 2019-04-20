Фотофакт. Александр и Николай Лукашенко работают на субботнике на «Линии Сталина»

Сегодня в республике проходит субботник. По уже ставшей традиции Александр Лукашенко работал вместе с младшим сыном Николаем.

Фото пресс-службы президента

В этот раз глава государства принимал участие в посадке деревьев в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».



Как сообщили в пресс-службе Лукашенко мероприятие прошло в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – на «Линии Сталина» высажены 75 дубов.

Также в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана высажены 30 сосен.