Фотофакт. Александр и Николай Лукашенко работают на субботнике на «Линии Сталина»
Сегодня в республике проходит субботник. По уже ставшей традиции Александр Лукашенко работал вместе с младшим сыном Николаем.
В этот раз глава государства принимал участие в посадке деревьев в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».
Как сообщили в пресс-службе Лукашенко мероприятие прошло в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – на «Линии Сталина» высажены 75 дубов.
Также в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана высажены 30 сосен.