Фотофакт. Александр и Николай Лукашенко работают на субботнике на «Линии Сталина»

/ Общество
Просмотров: 8

Сегодня в республике проходит субботник. По уже ставшей традиции Александр Лукашенко работал вместе с младшим сыном Николаем.

Фото пресс-службы президента

В этот раз глава государства принимал участие в посадке деревьев в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко мероприятие прошло в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – на «Линии Сталина» высажены 75 дубов.

Также в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана высажены 30 сосен.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: республиканский субботник Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Надо переходить с водки на вино». Что Лукашенко делал и говорил на субботнике

«Надо переходить с водки на вино». Что Лукашенко делал и говорил на субботнике

Лукашенко на субботнике, как когда-то Ленин, носил бревно

Лукашенко на субботнике, как когда-то Ленин, носил бревно