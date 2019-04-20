Порошенко пожаловался госсекретарю США на Зеленского

В ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с государственным секретарем США Майклом Помпео, был обсужден ряд вопросов американо-украинской повестки дня.

Коллаж пресс-службы президента Украины

По информации пресс-службы главы государства, в частности, Помпео заверил в поддержке Украины на пути реформ и противодействии продолжающейся российской агрессии.

Госсек заверил в том, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.

Также сообщается, что Порошенко осудил применение своим оппонентом по второму туру Владимиром Зеленским термина «повстанцы ДНР/ЛНР» в отношении российских оккупационных войск в Донбассе.