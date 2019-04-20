Лукашенко назвал Путина своим добрым другом

Александра Лукашенко попросили прокомментировать реакцию посла РФ в Беларуси Михаила Бабича на тему БелАЭС после прошедшего послания.

Фото из архива пресс-службы Кремля

«Я не буду комментировать этот момент. Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России – это представитель президента Российской Федерации – моего доброго друга (он его рекомендовал сюда). И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен», - заявил Лукашенко.

П его словам Россия – это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной дипломат как в России, так и за ее пределами.