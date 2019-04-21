Кубок федерации. Азаренко победила Стосур и сравняла счет в матче Австралия - Беларусь

Во втором поединке игрового дня полуфинального матча Кубка федерации Австралия – Беларусь Виктория Азаренко не оставила шансов Саманте Стосур.

Фото с сайта Белорусской теннисной федерации

Белоруска одержала уверенную победу над соперницей – 6:1, 6:1.

Таким образом, счет стал 2:2. Судьба путевки в финал решится в парном поединке, на который изначально были заявлены Эшли Барти/Саманта Стосур – Вера Лапко/Лидия Морозова.

Во втором полуфинале соперничают Франция и Румыния.

В рейтинге Кубка федерации Беларусь занимает третье место, Австралия — шестое, Франция — четвертое, Румыния — пятое.

О матче в Брисбене высказался накануне Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием народу и парламенту: «Если [председатель федерации Сергей] Тетерин провалит в субботу-воскресенье полуфинальный матч Кубка федерации — это позор будет нации. Это такой позор, как в биатлоне и лыжах».