Более 200 противников аккумуляторного завода прошли по Бресту

Лариса ШИГАНОВА / / Общество
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На очередную встречу на площади Ленина собралось не менее 210 человек.

Встреча на этот раз прошла возле памятника Ленину. Затем противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской. На этот раз они не скандировали никаких лозунгов.

Когда колонна находилась возле кинотеатра «Беларусь» сотрудник милиции через мегафон начал объявлять, что шествие не санкционировано властями и требовал прекратить его. Однако колонна двинулась дальше по улице Советской в сопровождении сотрудников милиции. Протестующие разошлись, подойдя к перекрестку улицы Советской и проспекта Машерова.

Сегодня в Ленинский РОВД к 10:30 и 11:00 были вызваны не менее восьми активистов, в том числе Людмила Карчевская, Владимир Мороз, Александр Марочевский и Александр Козлянко.
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Тэги: аккумуляторный завод АйПауэр Город: Брест

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