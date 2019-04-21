Более 200 противников аккумуляторного завода прошли по Бресту
На очередную встречу на площади Ленина собралось не менее 210 человек.
Встреча на этот раз прошла возле памятника Ленину. Затем противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской. На этот раз они не скандировали никаких лозунгов.
Когда колонна находилась возле кинотеатра «Беларусь» сотрудник милиции через мегафон начал объявлять, что шествие не санкционировано властями и требовал прекратить его. Однако колонна двинулась дальше по улице Советской в сопровождении сотрудников милиции. Протестующие разошлись, подойдя к перекрестку улицы Советской и проспекта Машерова.
Сегодня в Ленинский РОВД к 10:30 и 11:00 были вызваны не менее восьми активистов, в том числе Людмила Карчевская, Владимир Мороз, Александр Марочевский и Александр Козлянко.