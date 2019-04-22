Канадские юниоры забросили в ворота белорусов 11 шайб

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На проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею среди юниоров (U18) канадцы не оставили камня на камне от белорусских сверстников.

Интересно, что в матче третьего тура встречались лидеры – и канадцы, и белорусы одержали по две виктории.

Однако битвы не получилось. «Кленовые листья» победили – 11:1 (3:0, 5:1, 3:0). Единственная шайба белорусов на счету Виталия Пинчука, она была заброшена при счете 0:8.

Теперь турнирное положение в группе А следующее:

  1. Канада — 9 очков (3 игры);
  2. Беларусь — 6 (3);
  3. Чехия — 6 (3);
  4. Финляндия — 0 (3);
  5. Швейцария — 0 (2).
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Тэги: хоккей-юниоры Город: Умео

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