Канадские юниоры забросили в ворота белорусов 11 шайб

На проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею среди юниоров (U18) канадцы не оставили камня на камне от белорусских сверстников.

Интересно, что в матче третьего тура встречались лидеры – и канадцы, и белорусы одержали по две виктории.

Однако битвы не получилось. «Кленовые листья» победили – 11:1 (3:0, 5:1, 3:0). Единственная шайба белорусов на счету Виталия Пинчука, она была заброшена при счете 0:8.

Теперь турнирное положение в группе А следующее: