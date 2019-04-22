Канадские юниоры забросили в ворота белорусов 11 шайб
На проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею среди юниоров (U18) канадцы не оставили камня на камне от белорусских сверстников.
Интересно, что в матче третьего тура встречались лидеры – и канадцы, и белорусы одержали по две виктории.
Однако битвы не получилось. «Кленовые листья» победили – 11:1 (3:0, 5:1, 3:0). Единственная шайба белорусов на счету Виталия Пинчука, она была заброшена при счете 0:8.
Теперь турнирное положение в группе А следующее:
- Канада — 9 очков (3 игры);
- Беларусь — 6 (3);
- Чехия — 6 (3);
- Финляндия — 0 (3);
- Швейцария — 0 (2).