Число жертв терактов в Шри-Ланке выросло до 290

Количество жертв террористических атак на Шри –Ланки продолжает увеличиваться. На данный момент власти страны подтвердили гибель не менее 290 человек. В больницах остаются сотни раненых.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Напомним, первые шесть взрывов произошли почти одновременно. Они прогремели в церквях в нескольких городах – Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо – во время пасхальных служб, а также в столичных отелях «Шангри-Ла», «Синнамон Гранд» и «Кингсбери».

Спустя два часа в столице прогремел седьмой взрыв – погибли двое полицейских.

Последний, восьмой, взрыв произошел в пригороде Коломбо – погибли трое правоохранителей.

Среди погибших несколько десятков иностранцев (граждане Великобритании, Индии, Китая, Нидерландов, Португалии, США и Турции).