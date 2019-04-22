Число жертв терактов в Шри-Ланке выросло до 290
Количество жертв террористических атак на Шри –Ланки продолжает увеличиваться. На данный момент власти страны подтвердили гибель не менее 290 человек. В больницах остаются сотни раненых.
Напомним, первые шесть взрывов произошли почти одновременно. Они прогремели в церквях в нескольких городах – Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо – во время пасхальных служб, а также в столичных отелях «Шангри-Ла», «Синнамон Гранд» и «Кингсбери».
Спустя два часа в столице прогремел седьмой взрыв – погибли двое полицейских.
Последний, восьмой, взрыв произошел в пригороде Коломбо – погибли трое правоохранителей.
Среди погибших несколько десятков иностранцев (граждане Великобритании, Индии, Китая, Нидерландов, Португалии, США и Турции).
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападения, пишет