Мировые цены на нефть резко растут

Мировые цены на «черное золото» серьезно дорожают. Б этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Так, цена на нефть марки Brent добавляет 2,39% и торгуется на уровне 73,69 доллара за баррель.

Растет и цена на легкую нефть марки WTI. Плюс составляет 2,11% – 65,42 доллара за баррель.

Эксперты рынка энергоресурсов считают, что рост связан с ожиданиями решения Госдепартамента США, который может отменить действия временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти.