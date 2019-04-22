В Витебске техникой придавило солдата-срочника

В Витебском военном гарнизоне утром 22 апреля техникой придавило солдата-срочника, сообщил БелаПАН пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.

По его словам, военнослужающий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады получил травмы в связи с нарушением правил эксплуатации автомобильной техники другим солдатом.

Пострадавший был доставлен в больницу. «Ему оказана оперативная медицинская помощь», — сказал Макаров.

Комиссия сил специальных операций Минобороны приступила к проверке инцидента, добавил он.