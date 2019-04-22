Видеофакт. Оршанский пенсионер облил водой инфокиоск банка

Оршанец умышленно сломал дорогостоящее оборудование.

По сообщению УВД Витебского облисполкома, 72-летний житель Орши вылил воду из пластиковой бутылки. При свидетелях он прекращал это делать, а затем продолжал хулиганство.

Мужчина не знал, что его действия зафиксировала видеокамера и отрицал свою вину. По его версии, он действительно приходил к инфокиоску, но лишь для того чтобы снять наличность, а затем якобы спокойно ушел.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело.