Из Кобринского ИВС выпустили троих анархистов

Трое из шести анархистов отпущены без составления протоколов.

Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» один из участников анархистского движения Вячеслав Косинеров.

Силовики задержали 11 человек на даче под Брестом. При задержании к молодым людям применялась физическая сила, угрозы. Одного из задержанных отпустили без составления протокола, остальных отправили на ночь в ИВС. Затем без протоколов отпустили еще четверых человек. Оставшихся задержанных не кормили более суток.