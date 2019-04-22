Из Кобринского ИВС выпустили троих анархистов
Трое из шести анархистов отпущены без составления протоколов.
Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» один из участников анархистского движения Вячеслав Косинеров.
Силовики задержали 11 человек на даче под Брестом. При задержании к молодым людям применялась физическая сила, угрозы. Одного из задержанных отпустили без составления протокола, остальных отправили на ночь в ИВС. Затем без протоколов отпустили еще четверых человек. Оставшихся задержанных не кормили более суток.