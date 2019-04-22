Из Кобринского ИВС выпустили троих анархистов

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Трое из шести анархистов отпущены без составления протоколов.

Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» один из участников анархистского движения Вячеслав Косинеров.

Силовики задержали 11 человек на даче под Брестом. При задержании к молодым людям применялась физическая сила, угрозы. Одного из задержанных отпустили без составления протокола, остальных отправили на ночь в ИВС. Затем без протоколов отпустили еще четверых человек. Оставшихся задержанных не кормили более суток.
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Тэги: анархисты ИВС Персона: Вячеслав Косинеров Город: Кобрин

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