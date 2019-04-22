Видеофакт. Тысячи украинцев пришли поблагодарить Порошенко к зданию АП

Сотрудники Администрации президента открыли ворота, и все желающие смогли подойти непосредственно к зданию.

Акция «Дякую, Петре» проходит в знак благодарности за реформы, проведенные президентом Петром Порошенко на протяжении пребывания на должности главы государства. Люди несколько раз спели гимн Украины. Время от времени они скандируют «Спасибо, Петр».

По результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,21%. Порошенко признал итоги и поблагодарил оппонента.