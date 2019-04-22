Видеофакт. Тысячи украинцев пришли поблагодарить Порошенко к зданию АП

Порошенко пообещал собравшимся выдвигаться на выборах через пять лет.

/ Мир
Просмотров: 344

Сотрудники Администрации президента открыли ворота, и все желающие смогли подойти непосредственно к зданию.

Акция «Дякую, Петре» проходит в знак благодарности за реформы, проведенные президентом Петром Порошенко на протяжении пребывания на должности главы государства. Люди несколько раз спели гимн Украины. Время от времени они скандируют «Спасибо, Петр».

По результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,21%. Порошенко признал итоги и поблагодарил оппонента.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в Украине президент Украины Администрация президента Персона: Петр Порошенко Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Виталий Рымашевский. ПОЛИТИКА. Украинские выборы и белорусы

Виталий Рымашевский. ПОЛИТИКА. Украинские выборы и белорусы

Меркель поздравила Зеленского и пригласила его в Берлин

Меркель поздравила Зеленского и пригласила его в Берлин

Лукашенко стал по-свойски называть Зеленского Володей

Лукашенко стал по-свойски называть Зеленского Володей

Лукашенко заступился за Зеленского

Лукашенко заступился за Зеленского