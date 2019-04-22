Оргкомитет «Чернобыльского шляха» заявил о неприемлемости взимания денег за работу милиции

Члены оргкомитета намерены не позднее 24 апреля встретиться с представителями ГУВД Мингорисполкома, чтобы в очередной раз заявить о недопустимости взимания оплаты.

«Оргкомитет ЧШ считает неприемлемым взимание денег за работу милиции, финансируемую из госбюджета, поскольку по факту это двойная оплата действий, в которых не только нет необходимости, но зачастую в Беларуси — угроза для участников мероприятий», — подчеркивается в заявлении оргкомитета.

В оппозиции считают это требование властей политическим и экономическим давлением на граждан, «особенно в свете недавней практики выставления больших, не подъемных для участников сумм».

«Мы считаем, что не граждане должны платить государству за память о Чернобыле, а государство должно гражданам, которые продолжают страдать от последствий этой радиационной катастрофы», — говорится в заявлении.

Власти Минска разрешили заявителям «Чернобыльского шляха» провести шествие 26 апреля. Сбор участников шествия был запланирован в18 часов на площадке перед зданием президиума Национальной академии наук. Ожидается, что демонстранты пройдут до парка Дружбы Народов.