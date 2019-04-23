В возрасте 98 лет умер Великий герцог Люксембурга Жан

Руководивший на протяжении 36 лет Люксембургом Великий герцог Жан ушел на 99-м году жизни. На данный момент о причине смерти ничего не сообщается.

Фото с сайта tageblatt.lu

Жан Бенуа Гийом Робер Антуан Луи Мари Адольф Марк д’Авьяно — являлся представителем Пармских Бурбонов, старший сын великой герцогини Шарлотты Люксембургской и принца Феличе Бурбон-Пармского — младшего сына Роберта Пармского.

Жан встал во главе государства 12 ноября 1964 года, после отречения матери. В 1998-м назначил наместником своего старшего сына Анри, а 7 октября 2000 года отрекся от престола и передал Анри управление страной.