Солдат-срочник, получивший тяжелые травмы, скончался в больнице

Рядовой Виктор Калачинский, получивший накануне утром тяжелые травмы в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, скончался в витебской больнице скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, комиссия военного ведомства продолжает проверку по факту «грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники», в результате которого «произошел наезд автомобиля на военнослужащего».

По данным telegram-канал NЕХТА, рядового Калачинского прижало военным грузовиком МАЗ-5316 к прицепу. В этот момент Калачинский как раз занимался разгрузкой прицепа.

Скорее всего, грузовик пришел в движение в результате нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ.

В Следственном комитете Беларуси БелаПАН сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства травмирования, а теперь и смерти рядового Калачинского.