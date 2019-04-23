Солдат-срочник, получивший тяжелые травмы, скончался в больнице
Рядовой Виктор Калачинский, получивший накануне утром тяжелые травмы в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, скончался в витебской больнице скорой помощи.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, комиссия военного ведомства продолжает проверку по факту «грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники», в результате которого «произошел наезд автомобиля на военнослужащего».
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Скорее всего, грузовик пришел в движение в результате нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ.
В Следственном комитете Беларуси БелаПАН сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства травмирования, а теперь и смерти рядового Калачинского.