Лукашенко рассказал, как занимался тяжелой атлетикой, но бросил

Александр Лукашенко в прошлом пробовал заниматься тяжелой атлетикой, но оставил эту спортивную дисциплину. «Откровенно говоря, это не мой вид спорта», — признался президент Беларуси, вручая 23 апреля госнаграды членам сборной страны по тяжелой атлетике.

Фото пресс-службы президента Беларуси

На недавнем чемпионате Европы в Батуми белорусские тяжелоатлеты завоевали 19 медалей, заняв второе место в общекомандном зачете.

По мнению Лукашенко, «тяжелая атлетика входит в ожерелье тех видов спорта, которые приносят славу».

«Это великий вид спорта», — подчеркнул глава государства, но вместе с тем «страшно тяжелый вид спорта, самый тяжелый вид спорта, такой нудный, где надо постоянно бороться».

«Хорошо бороться в игровых видах спорта, это интересно, динамично. Но когда ты постоянно борешься с собой и штангой... И так каждый день. Это очень тяжелый вид спорта», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.