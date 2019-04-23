Минчанину из Израиля прислали кокаин в машинке для стрижки
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10 доз кокаина (0,5 грамма) прислали 36-летнему минчанину из Израиля. В качестве контейнера была использована машинка для стрижки.
Как сообщили в Минской региональной таможне, в посылке в коробке из-под мобильника и находился парикмахерский инструмент.
В «отсеке» для батарей был обнаружен сверток, внутри которого – прозрачный пакет с неизвестным белым порошком.
Проведенная экспертиза установила вещество – наркотики.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 328-1 УК, санкции которой предусматривают наказание до до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.