Минчанину из Израиля прислали кокаин в машинке для стрижки

10 доз кокаина (0,5 грамма) прислали 36-летнему минчанину из Израиля. В качестве контейнера была использована машинка для стрижки.

Как сообщили в Минской региональной таможне, в посылке в коробке из-под мобильника и находился парикмахерский инструмент.

В «отсеке» для батарей был обнаружен сверток, внутри которого – прозрачный пакет с неизвестным белым порошком.

Проведенная экспертиза установила вещество – наркотики.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 328-1 УК, санкции которой предусматривают наказание до до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.