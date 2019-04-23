На среду объявлен оранжевый уровень опасности

Завтра Беларусь останется на западной теплой и сухой периферии восточного антициклона, расположившегося над Центральными районами Европейской части России.

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В Брестской и Гродненской областях ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: