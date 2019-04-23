«Нафтан» вдвое сократил производство нефтепродуктов

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На ОАО «Нафтан» в Новополоцке объем производства нефтепродуктов сейчас сокращен с 23 до 12,7 тыс. тонн в день.

Об этом сообщил телеканалу «Беларусь 1» главный инженер предприятия Григорий Пластинин.

По его словам, некачественная российская нефть предприятия пока не достигла, в течение суток ожидаются поставки качественного сырья по нефтепроводу Сургут — Полоцк.


Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов

Суточный объем переработки нефти на двух НПЗ снижен с 28 до 18 тыс. тонн. В нефтепроводе «Дружба» на территории Беларуси остается более 400 тыс. тонн некачественного сырья.

Руководство концерна «Белнефтехим» сообщило 19 апреля, что уже несколько дней из России поступает некачественная нефть. 22 апреля из-за этого на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование.
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Тэги: Нафтан белорусские НПЗ Беларусь-Россия Персона: Григорий Пластинин Город: Новополоцк

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