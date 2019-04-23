Лукашенко подкинул пенсионерам деньжат

1 мая в Беларуси будет произведен перерасчет трудовых пенсий. Пенсии вырастут на 6,5%. Соответствующий указ главы государства подписан 23 апреля.

Выступая 19 апреля с ежегодным посланием народу и парламенту, президент Беларуси поручил подготовить решение о повышении пенсий в этом году.

«Социально гарантированный уровень соотношения пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире», — сказал Александр Лукашенко.

В феврале 2019 года по сравнению с январем реальный размер пенсий (с учетом инфляции) снизился на 1,1%, за последние 12 месяцев — вырос на 14,2%, свидетельствуют данные Белстата.

Средний размер пенсии по возрасту в феврале вырос на 2 копейки и составил 393,5 рубля.