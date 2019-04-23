Белорусская ассоциация журналистов впервые примет участие в выставке «СМИ в Беларуси»

Представители негосударственного объединения расскажут на своем стенде о ситуации со свободой слова в стране, проведут ряд брифингов, встреч с главными редакторами негосударственных медиа, представят образовательные программы для коллег и дадут юридические советы по законодательству в области СМИ.

Заявку на участие БАЖ в выставке утвердил исполняющий обязанности директора «БелЭкпо» Евгений Бригадный, заявили в пресс-службе ассоциации.

Выставка «СМИ в Беларуси» пройдет в НВЦ со 2 по 4 мая.