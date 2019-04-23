Андрей Бондаренко выиграл суд у собственника «БелГазеты»
Правозащитник, который претендовал на должность директора «БелГазеты», выиграл суд у Кирилла Живоловича.
Бондаренко доказывал, что слова «аферист», «проходимец» и «мошенник», которыми его называл Живолович в Facebook, на сайтах «Еврорадио» и «Белорусский партизан», а также в эфире телеканала «Белсат» не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, сообщает
Правозащитник также требовал 40 тысяч рублей компенсации.
Судья Зинаида Красовская решила, что Живолович должен опровергнуть указанные выше фразы и заплатить 500 рублей компенсации.