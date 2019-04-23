Белорус заработал 60 тысяч долларов на краже данных пользователей популярных сайтов

Неработающий 30-летний житель Могилевской области на протяжении двух лет похищал данные у известных компаний и продавал их.

Об этом сообщил начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Сергей Гамко на пресс-конференции в Минске.

Мужчина использовал домашний компьютер и вредоносные компьютерные программы для кибератак на иностранные интернет-ресурсы, принадлежащие крупным международным платежным системам, банковским учреждениям, интернет-магазинам и сервисам.

Обвиняемый завладел данными около 300 интернет-ресурсов, среди которых платежная система paypal.com и сервис аренды жилья airbnb.com. Полученные данные он продавал в интернете от 10 центов до 10 долларов за одну учетную запись. Личный доход белоруса составил около 60 тыс. долларов.