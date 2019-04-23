Инспектор ГАИ задержал бобруйчанина при попытке дать взятку

/ Общество
Просмотров: 168

Водителя «ВАЗ» остановили вблизи деревни Поповка Славгородского района.

По сообщению УВД Могилевского облисполкома, 19-летний житель Бобруйска превысил установленную скорость движения и нарушил правила обгона. В ходе разбирательства водитель предложил инспектору 5 тысяч российских рублей. На задержанного завели уголовное дело.

Дача взятки наказывается штрафом, исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: взятка ГАИ Город: Славгород

Другие материалы на эту тему:

Директора РЦОП по паралимпийским видам спорта оправдали

Директора РЦОП по паралимпийским видам спорта оправдали

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей