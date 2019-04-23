Инспектор ГАИ задержал бобруйчанина при попытке дать взятку

Водителя «ВАЗ» остановили вблизи деревни Поповка Славгородского района.

По сообщению УВД Могилевского облисполкома, 19-летний житель Бобруйска превысил установленную скорость движения и нарушил правила обгона. В ходе разбирательства водитель предложил инспектору 5 тысяч российских рублей. На задержанного завели уголовное дело.

Дача взятки наказывается штрафом, исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.