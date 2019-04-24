Лукашенко улетает в Пекин на встречу с Си Цзиньпином

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Президент Беларуси примет участие во II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь», который пройдет в Пекине 25-27 апреля.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, глава государства представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Также он планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

 

 
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Тэги: Беларусь-Китай визит Лукашенко Персона: Си Цзиньпин Александр Лукашенко Город: Пекин

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