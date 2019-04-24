Микроавтобус врезался в фуру из-за дикого животного в Сенненском районе

Авария произошла вечером 23 апреля на трассе Р86 Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель.

Источник: УВД Витебского облисполкома

По сообщению областного УВД, 51-летний водитель автопоезда Scania применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на внезапно выбежавшее на проезжую часть животное. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Citroen Jumper.

Водителя микроавтобуса 1976 года рождения госпитализировали с травмами.