Микроавтобус врезался в фуру из-за дикого животного в Сенненском районе

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Авария произошла вечером 23 апреля на трассе Р86 Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель.

Источник: УВД Витебского облисполкома

По сообщению областного УВД, 51-летний водитель автопоезда Scania применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на внезапно выбежавшее на проезжую часть животное. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Citroen Jumper.

Водителя микроавтобуса 1976 года рождения госпитализировали с травмами.
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Тэги: фура микроавтобус ДТП Город: Сенно

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