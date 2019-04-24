Пункт пропуска «Привалка» приостановил работу из-за сильного пожара

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Сильный пожар стал причиной приостановки работы пункта пропуска «Привалка» (белорусско-литовский участок границы).

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации спасателей, сообщение о горящем лесе (агрогородок Гожа, Гродненский район) поступило на пульт дежурного сегодня в 14:36.

По предварительным данным на полигоне произошло загорание сухой растительности. Военнослужащие сами не смогли справиться с огнем – сильный ветер перебросил его на лес.

В МЧС отметили, что в тушении задействовано 130 спасателей, 20 специалистов лесхоза, 40 военнослужащих, около 20 единиц аварийно-спасательной техники.

Движение транспорта в направлении границы было приостановлено.

Как сообщили в Госпогранкомитете, в связи с чрезвычайной ситуацией с 16:00 приостановлено оформление в пункте пропуска «Привалка» в обоих направлениях.

По данным ГПК на 18:00 здесь на выезд из Беларуси образовалась очередь из 190 большегрузных автомобилей.

Всего на литовском направлении «застряло» более 1000 фур:

  • «Каменный Лог» – более 390;
  • «Бенякони» – более 260;
  • «Привалка» – более 190;
  • «Котловка» – более 170.
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Тэги: Привалка Беларусь-Литва-граница пожар

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