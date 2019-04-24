Пункт пропуска «Привалка» приостановил работу из-за сильного пожара

Сильный пожар стал причиной приостановки работы пункта пропуска «Привалка» (белорусско-литовский участок границы).

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По информации спасателей, сообщение о горящем лесе (агрогородок Гожа, Гродненский район) поступило на пульт дежурного сегодня в 14:36.

По предварительным данным на полигоне произошло загорание сухой растительности. Военнослужащие сами не смогли справиться с огнем – сильный ветер перебросил его на лес.

В МЧС отметили, что в тушении задействовано 130 спасателей, 20 специалистов лесхоза, 40 военнослужащих, около 20 единиц аварийно-спасательной техники.

Движение транспорта в направлении границы было приостановлено.

Как сообщили в Госпогранкомитете, в связи с чрезвычайной ситуацией с 16:00 приостановлено оформление в пункте пропуска «Привалка» в обоих направлениях.

По данным ГПК на 18:00 здесь на выезд из Беларуси образовалась очередь из 190 большегрузных автомобилей.



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