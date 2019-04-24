Азаренко победила Звонареву и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

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Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.

В первом круге белоруска не без труда прошла россиянку Веру Звонареву – 7:5, 6:4.

За 1 час 44 минуты экс-первая ракетка мира трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и взяла четыре подачи соперницы.

Эта победа позволила Азаренко сравнять счет в личных противостояниях со Звонаревой – 6:6.

Следующей соперницей нашей соотечественницы будет Каролина Плишкова из Чехии. Встреча пройдет в четверг, 25 апреля.
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Тэги: теннис Персона: Виктория Азаренко Вера Звонарева Город: Штутгарт

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