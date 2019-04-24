Решение Путина вызвало гнев в штабе Зеленского

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В штабе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на решение главы РФ упростить процедуру предоставления российского гражданства лицам, «постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

По мнению штаба, этим документом Москва «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта»: «Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, ведет против Украины войну».

Команда Зеленского выразила сожаление, так как указ Путина «не приближает нас к решению основной задачи – прекращение огня».

В штабе отметили, что рассчитывают на «поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ».

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: ситуация на юго-востоке Украины Персона: Владимир Зеленский

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