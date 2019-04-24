Беларусь и ЕС обсудили вопросы сотрудничества на седьмом заседании Координационной группы

24-25 апреля в Минске проходит седьмое заседание Координационной группы Беларусь—ЕС, сообщает пресс-служба МИД.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, европейскую — управляющий директор Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг.

В мероприятии приняли участие представители МИД, других органов государственного управления Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

В ходе заседания обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом, инициатива «Восточное партнерство», сотрудничество в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяйства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.

К участию в ряде сегментов встречи Координационной группы были приглашены представители гражданского общества: координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов, руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (Beroc) Екатерина Борнукова, глава правления МОО «Гендерные перспективы» Ирина Альховка. Также были приглашены председатель координационного комитета Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Кристина Рихтер, генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста, депутат Палаты представителей Ольга Мычко, политолог Александр Шпаковский.

По словам Дениса Мельянцова, представители гражданского общества участвовали в обсуждении отраслевого сотрудничества Беларуси и ЕС и итогов 10-летия реализации инициативы «Восточное партнерства» и участия в ней Беларуси. На 25 апреля они приглашены также для продолжения обсуждения отраслевого сотрудничества Беларуси и ЕС.

«Сегодня с нашим участием обсуждалась часть отраслевого диалога — это молодежь, образование, транспорт, экономические и финансовые вопросы, предпринимательство, приватизация. Также обсуждали участие Беларуси в Восточном партнерстве в контексте 10-летия этой инициативы», — сказал Мельянцов.

Он отметил, что без представителей гражданского общество обсуждались такие темы как сотрудничество в сфере международной технической помощи, ситуация с сфере демократии и прав человека, а на 25 апреля запланировано обсуждение текущего состояния переговоров по соглашениям об упрощении визовых процедур и о реадмиссии.

«Но, как мне сказали в приватных беседах, никаких подвижек по визам и приоритетам партнерства пока нет, — сказал Мельянцов. — А при обсуждении темы прав человека получилась сбалансированная ситуация с критикой и позитивом».

Он также отметил, что в Минске планируется проведение проведение мероприятия высокого уровня Восточного партнерства. «Мы при обсуждении темы Восточного партнерства не успели сегодня дойти до этого, но в повестке дня вопрос подготовки мероприятия упоминался», — сказал Мельянцов.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подтвердил БелаПАН, что возможность проведения мероприятия в Минске обсуждается. «Мы внесли предложения, есть определенное понимание, обсуждаем с нашими европейскими партнерами, но формат и модальности не определены еще», — сказал Глаз.

Кроме того, сегодня состоялась отдельная встреча Кравченко с Майер-Хартингом, на которой обсуждались состояние политического диалога и отраслевого сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, реализация в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза, а также ситуация в восточноевропейском регионе.