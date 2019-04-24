В ОБСЕ надеются, что Зеленский будет придерживаться минского процесса

В ОБСЕ надеются, что избранный новым президентом Украины Владимир Зеленский в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе будет придерживаться минских соглашений и минского процесса в целом. Об этом по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по Украине 24 апреля в Минске заявил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

Дипломат поздравил граждан Украины с прошедшими президентскими выборами, которые прошли «в соответствии с международными стандартами и требованиями».

«Я приветствую заявление новоизбранного будущего президента Владимира Зеленского о том, что «мы будем действовать в любом случае в «нормандском формате», будем продолжать минский процесс». Для меня это самая важная констатация. Я исхожу из того, что так и будет», — отметил представитель ОБСЕ.

Сайдик также выразил свое восхищение «очень точной работой исследователей общественного мнения в Украине в течение всей предвыборной кампании».

Избранный новым президентом Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в день второго тура выборов, 21 апреля, заявил, что минский переговорный процесс нуждается в перезагрузке.

«Мы будем действовать в «нормандском формате», будем перезагружать минский процесс, но в этом направлении будем идти до конца, чтобы наши парни вернулись живыми», — сказал он.