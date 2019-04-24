Банк развития размещает евробонды на полмиллиарда долларов

Банк развития Республики Беларусь 24 апреля приступил к размещению дебютного выпуска еврооблигаций, сообщает финансовый портал Cbonds со ссылкой на материалы организатора.

Объем размещения составляет 500 млн долларов. Срок обращения — пять лет. Дата погашения — 2 мая 2024 года. Ориентир доходности составляет 6,75% годовых. Дата расчетов — 2 мая 2019 года. Сообщается также, что спрос на евробонды превысил 1,5 млрд долларов.

Ожидается листинг на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступают Citi и Райффайзенбанк.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года.

Банк занимается финансированием проектов, включенных в государственные программы; инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с финансированием экспортных операций. Кроме этого, Банк развития через коммерческие банки направляет рублевые ресурсы на кредитную поддержку проектов в сфере малого и среднего бизнеса. По итогам работы за 2018 год банком получена прибыль в размере 189 млн рублей.

Евробонды (еврооблигации) — разновидность долгосрочных ценных бумаг. Это долговые обязательства, циркулирующие на рынке евровалют. Заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок. Размещают евробонды инвестиционные и коммерческие банки. Эти бумаги считаются одним из наиболее надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.