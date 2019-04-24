Сайдик: указ Путина о паспортах жителям ДНР и ЛНР не согласуется с минским процессом

Упрощение порядка выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не согласуется с минским процессом урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Об этом по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по Украине 24 апреля в Минске заявил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

«Я всегда придерживался буквы и духа минских соглашений, которые основываются на суверенитете и территориальной целостности Украины», — сказал дипломат, отвечая на вопрос БелаПАН.

Президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля указ об упрощении процедуры вступления в российское гражданство лицам, проживающим на востоке Украины. Как сказано в документе, сделано это «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — отмечается в указе.

Решение по всем желающим, подавшим установленный пакет документов, будет принято в течение трех месяцев.

В команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов украинским гражданам, которые находятся на временно неподконтрольных государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Заявление опубликовано в телеграм-канале «Команда Зеленского».

«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинной роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной цели — прекращению огня», — говорится в сообщении.

«Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях. Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ», — отмечается в заявлении.