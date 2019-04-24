Белорусы облюбовали ночные бары Петербурга

Гражданам Беларуси очень нравятся ночные увеселительные заведения Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные, приведенные создателями мобильного приложения «Петербург 24».

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В основном спросом пользуются бары на Лиговском и Литейном проспектах, Казанской и Садовой улицах, а также на набережной реки Фонтанки, пишет spb.mk.ru .

Также отмечается, что наибольшей популярностью у иностранных туристов пользуются заведения, работающие до шести утра.

Топ-5 стран, из которых приехали «ночные» туристы, выглядит так: