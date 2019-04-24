Белорусы облюбовали ночные бары Петербурга
Гражданам Беларуси очень нравятся ночные увеселительные заведения Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные, приведенные создателями мобильного приложения «Петербург 24».
В основном спросом пользуются бары на Лиговском и Литейном проспектах, Казанской и Садовой улицах, а также на набережной реки Фонтанки, пишет
Также отмечается, что наибольшей популярностью у иностранных туристов пользуются заведения, работающие до шести утра.
Топ-5 стран, из которых приехали «ночные» туристы, выглядит так:
- США;
- Беларусь;
- Израиль;
- Эстония;
- Казахстан.