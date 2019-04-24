Белорусы облюбовали ночные бары Петербурга

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Гражданам Беларуси очень нравятся ночные увеселительные заведения Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные, приведенные создателями мобильного приложения «Петербург 24».

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В основном спросом пользуются бары на Лиговском и Литейном проспектах, Казанской и Садовой улицах, а также на набережной реки Фонтанки, пишет spb.mk.ru.

Также отмечается, что наибольшей популярностью у иностранных туристов пользуются заведения, работающие до шести утра.

Топ-5 стран, из которых приехали «ночные» туристы, выглядит так:

  1. США;
  2. Беларусь;
  3. Израиль;
  4. Эстония;
  5. Казахстан.
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Тэги: ночная жизнь туризм Город: Санкт-Петербург

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