Лукашенко: Беларусь для Китая является всепогодным другом

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Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере. Об этом 25 апреля президент Беларуси заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Александр Лукашенко прилетел в Пекин для участия в форума международного сотрудничества «Пояс и путь».

«Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным», — отметил президент Беларуси на встрече с Си Цзиньпином.

Лукашенко заверил китайского лидера, что «в Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив».

«Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны», — подчеркнул глава белорусского государства.

Си Цзиньпин заявил, что готов вместе с белорусской стороной воспользоваться возможностями сотрудничества в рамках «Пояса и пути» для расширения и углубления двусторонних отношений на благо народов Беларуси и Китая.

«Индустриальный парк “Великий камень” стал одним из образцовых проектов нашего сотрудничества», — Си Цзиньпин, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
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Тэги: Беларусь-Китай Персона: Александр Лукашенко Си Цзиньпин

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