Три года домашней «химии» и крупный штраф получила женщина, по вине которой разбился четырехлетний ребенок

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В закрытом заседании суд Светлогорского района рассмотрел дело о гибели четырехлетнего ребенка.

Ранее Naviny.by сообщали, что вечером третьего декабря в Светлогорске под окнами дома обнаружили лежащего четырехлетнего мальчика. Ребенка с множеством травм госпитализировали. На следующий день он умер.

Сегодня суд вынес приговор 46-летней двоюродной бабушке мальчика, которая должна была присматривать за ребенком. Свидетели утверждали, что женщина даже не вышла к месту происшествия, а после в ее крови был обнаружен алкоголь, пишет ranak.me.

Женщина признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по «обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть».

Приговор (в законную силу не вступил) – ограничение свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа (домашняя «химия») со штрафом в доход государства в размере 100 базовых величин (2,55 тыс. рублей).

Кроме этого, ей назначено принудительное лечение от алкоголизма по месту жительства. Кроме того, в пользу потерпевшей (прабабушки погибшего малыша) постановлено взыскать компенсацию морального вреда в сумме 3 тыс. рублей.
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Тэги: выпал с балкона погиб ребенок Город: Светлогорск

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