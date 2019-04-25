В Могилеве власти запретили пикет оппозиции против завода «Омск карбон Могилев»

Могилевский горисполком отказал активистам оппозиции в проведении мирной акции протеста в единственном определенном для таких целей месте — на стадионе по улице Челюскинцев (вдали от центра города и естественных скоплений людей).

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Заявку в горисполком на проведение 1 мая в 12.00 акции с требованием переноса завода «Омск карбон Могилев» на родину президента Беларуси в деревню Александрия Шкловского района подали активисты оппозиции Владимир Шанцев и Олег Аксенов.

Они считают, что утверждения властей о безопасности данного предприятия для жизни и здоровья местного населения хорошо было бы подтвердить размещением завода вблизи родных мест действующего главы государства.

Зампредседателя Могилевского горисполкома Алла Галушко 25 апреля сообщила заявителям, что 1 мая на стадионе с 12.00 до 15.30 будет проходить турнир «Футбол твоего города» среди детей и подростков по месту жительства. Поэтому, отметила чиновница, разрешить проведение пикета на стадионе по улице Челюскинцев 1 мая не представляется возможным.

«Конечно, мы не в силах перенести завод. Но мы хотели в юмористической форме подчеркнуть абсурдность решения о его строительстве. Гарантированные ст. 35 Конституции свободы в проведении массовых мероприятий упираются в решения чиновников. Если во время нашего пикета футбол — перенесите нам время пикета, дайте другое место. Масса вариантов для горисполкома! Но нет, у них только один вариант — нельзя!» — написал Владимир Шанцев на своей странице в «Фейсбуке».