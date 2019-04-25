Россельхознадзор заявляет о продолжении «незаконных поставок» продукции из Беларуси

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) заявляет о продолжении выявления «незаконных поставок» продукции из Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, ведомство проводит анализ поставок пищевой продукции из Беларуси в Казахстан и Кыргызстан транзитом через территорию России.

«В результате анализа выявлена еще одна компания-посредник (ООО «Милкилакт»), которая осуществляет незаконные поставки белорусской продукции в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Киргизию», — отмечается в релизе.

В связи с этим Россельхознадзор изменяет условия пропуска товаров названной компанией. «Пропуск подконтрольных товаров будет осуществляться только после подтверждения государственными ветеринарными службами Республики Казахстан или Киргизии намерения принять продукцию, поставляемую этим посредником», — пояснили в пресс-службе.

11 апреля Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями.

«То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок», — отметил белорусский руководитель.

«То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил Лукашенко.