У белорусов заканчивается валюта

Национальный банк констатирует тенденцию сокращения чистого предложения иностранной валюты на внутреннем рынке Беларуси.

«В целом на внутреннем валютном рынке продолжается наметившееся с II квартала 2018 года сокращение чистого предложения иностранной валюты. При этом наблюдаются две разнонаправленные тенденции: субъекты хозяйствования сокращают чистый спрос на иностранную валюту, тогда как население снижает ее чистое предложение», — говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, сделанном им на расширенном заседании правления.

По его словам, сокращение чистого спроса на иностранную валюту со стороны предприятий преимущественно связано с увеличением объемов ее продажи вследствие сохраняющегося профицита внешней торговли товарами и услугами.

Положительное сальдо платежей по экспорту и импорту товаров и услуг, доходам и трансфертам в I квартале 2019 года составило около 920 млн долларов, тогда как годом ранее было существенно меньше — 158 млн долларов.

«В свою очередь, наблюдалось постепенное восстановление денежных доходов населения. В годовом выражении население в гораздо большей степени увеличило покупку иностранной валюты, чем ее продажу. За последние 12 месяцев годовой спрос на валюту со стороны физических лиц вырос на 1,2 млрд долларов, годовое предложение — на 480 млн долларов», — отмечает Мурин.

В результате за I квартал 2019 года на внутреннем валютном рынке (с учетом операций и других участников: нерезидентов Беларуси, банков и Министерства финансов) сформировалось чистое предложение иностранной валюты, которая была куплена Национальным банком для пополнения золотовалютных резервов.

Как сообщал БелаПАН, в январе-марте 2019 года физические лица продали банкам (в наличной и безналичной форме) иностранной валюты на 2 млрд 59,2 млн долларов, а купили — 2 млрд 17,9 млн долларов. То есть в целом население Беларуси с начала года сдало в банки на 41,3 млн долларов больше, чем купило.

При этом за аналогичный период 2018 года чистая продажа валюты населением составила 303,3 млн долларов. Тогда в январе-марте физические лица продали наличной и безналичной валюты на 2 млрд 99,3 млн долларов в эквиваленте, купили — 1 млрд 796 млн долларов.

Население выступает чистым продавцом иностранной валюты с начала 2016 года. Экономисты объясняют это тем, что за счет ранее накопленных сбережений люди стремятся поддерживать потребление на более высоком уровне, чем можно рассчитывать с учетом текущих доходов. Такая тенденция позволяла государству выкупать эти средств и направлять их на выплаты по госдолгу. Вместе с тем объемы чистой продажи иностранной валюты физлицами уменьшаются.