Профессор Бандажевский: пожар на Ольманских болотах распространяет радиацию на всю Беларусь
Пожар на Ольманских болотах распространяет радиацию на всю территорию Беларуси. Такое мнение высказал бывший ректор Гомельского государственного мединститута, доктор медицинских наук, профессор Юрий Бандажевский, который возглавляет координационный аналитический центр «Экология и здоровье» (Киев), на онлайн-пресс-конференции 25 апреля.
Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, о пожаре стало известно рано утром 23 апреля. Поступило сообщение, что горит сухая растительность в болотистой местности, лес на территории Вильемского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района.
В ликвидации пожара задействованы подразделения МЧС, лесхозы, организации района. На месте работают два вертолета Ми-8 авиации МЧС, более 100 человек, организован подвоз воды для заправки вездеходов, АРС и ранцевых огнетушителей. Ведется авиационный мониторинг обстановки. Общая площадь, пройденная огнем, составила 200 га (50 га леса, 150 га сухой растительности).
Ольманские болота вместе с частью украинского Ровенского заповедника являются крупнейшими в Европе лесоболотными трансграничными Рамсарскими угодьями, площадь которых превышает 100 тыс. га. Кроме того, Ольманские болота имеют статус территории европейской «Изумрудной сети» и территории, важной для птиц.
Бандажевский отметил, что территория, где уже три дня не могут погасить огонь, загрязнена радионуклидами. Деревня Ольманы (Столинский район, Брестская область), около которой начался пожар, относится к зоне с правом на отселение, где среднегодовая эффективная доза облучения населения может превысить 1 мЗв в год.
«Лесные пожары являются одним из важных факторов поступления радионуклидов в организм человека», — сказал ученый.
По его словам, белорусы остаются уязвимыми в отношении радиации, которая продолжает поступать и накапливаться в их организмах в результате пожаров и потребления загрязненных продуктов питания.
В то же время, по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, радиационная обстановка в Беларуси не изменилась. 25 апреля уровни мощности дозы гамма-излучения в Минске, Бресте, Гродно и Витебске составляли 0,10 мкЗв/час (10 мкР/час), в Гомеле и Могилеве — 0,11 мкЗв/час (11 мкР/час), что соответствует установившимся многолетним значениям. Более высокие уровни мощности дозы гамма-излучения сохраняются в пунктах постоянного контроля, расположенных в зонах повышенного радиоактивного загрязнения: Брагине — 0,54 мкЗв/час (54 мкР/час), Славгороде — 0,21 мкЗв/час (21 мкР/час).