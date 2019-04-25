Бюджетникам подняли зарплату

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в первом квартале 2019 года составила 776,7 рубля, в марте — 795,6 рубля, что на 21,2 рубля, или на 2,7%, больше, чем в феврале, следует из данных Белстата.

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018-го увеличилась на 6,8%, в марте по сравнению с февралем — на 2,3%.

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в первом квартале 2019 года составила 1.011 рублей, в том числе в марте — 1.056,9 рубля, что на 79,3 рубля, или на 8,1%, больше, чем в феврале 2019 года.

Повышение зарплаты работникам бюджетного сектора экономики в 2019 году планируется провести дважды: в мае и сентябре, сообщил министр финансов Максим Ермолович 27 февраля на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.

«Планируется два этапа повышения: май — в пределах предусмотренных в бюджете средств, и сентябрь — необходимо изыскать дополнительно около 200 млн рублей», — сказал он.

Министр подчеркнул, что задача обеспечить оплату труда бюджетников на уровне не ниже 80% средней зарплаты по стране не была выполнена ни в 2018 году, ни в январе текущего. «Эту задачу мы обязаны в 2019 году решить», — заявил Ермолович, отметив, что такое развитие событий предусмотрено целевым бюджетным сценарием на текущий год.