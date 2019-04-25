Брестское «Динамо» вновь сыграло вничью
Двумя поединками в четверг, 25 апреля, началась программа пятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
В Жодино «Торпедо-БелАЗ» в автозаводском дерби взяло верх над минским «Торпедо» – 2:0 (Гайдучик, 13, Мышенко, 25).
В Бресте «Динамо» не смогло дожать «Славию» и вновь сыграло вничью. На этот раз – 0:0.
Завтра пройдут три матча:
- «Витебск» – «Слуцк» (начало в 16:45, Витебский ЦСК);
- «Динамо» (Мн) – «Неман» (18:30, стадион «Трактор»);
- БАТЭ – «Минск» (20:45, стадион «Борисов-Арена»).
Тур завершится в субботу:
- «Ислочь» – «Гомель» (16:45, стадион ФК «Минск»);
- «Шахтер» – «Энергетик-БГУ» (18:45, стадион «Строитель»);
- «Дняпро» – «Городея» (20:45, стадион «Спартак»).