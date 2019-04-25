Брестское «Динамо» вновь сыграло вничью

Двумя поединками в четверг, 25 апреля, началась программа пятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

В Жодино «Торпедо-БелАЗ» в автозаводском дерби взяло верх над минским «Торпедо» – 2:0 (Гайдучик, 13, Мышенко, 25).

В Бресте «Динамо» не смогло дожать «Славию» и вновь сыграло вничью. На этот раз – 0:0.

Матч «Динамо-Брест» - «Славия» / Фото с сайта dynamo-brest.by

Завтра пройдут три матча:

«Витебск» – «Слуцк» (начало в 16:45, Витебский ЦСК);

«Динамо» (Мн) – «Неман» (18:30, стадион «Трактор»);

БАТЭ – «Минск» (20:45, стадион «Борисов-Арена»).

Тур завершится в субботу: