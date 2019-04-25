Брестское «Динамо» вновь сыграло вничью

/ Спорт
Просмотров: 146

Двумя поединками в четверг, 25 апреля, началась программа пятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

В Жодино «Торпедо-БелАЗ» в автозаводском дерби взяло верх над минским «Торпедо» – 2:0 (Гайдучик, 13, Мышенко, 25).

В Бресте «Динамо» не смогло дожать «Славию» и вновь сыграло вничью. На этот раз – 0:0.

Матч «Динамо-Брест» - «Славия» / Фото с сайта dynamo-brest.by

Завтра пройдут три матча:

  • «Витебск» – «Слуцк» (начало в 16:45, Витебский ЦСК);
  • «Динамо» (Мн) – «Неман» (18:30, стадион «Трактор»);
  • БАТЭ – «Минск» (20:45, стадион «Борисов-Арена»).

Тур завершится в субботу:

  • «Ислочь» – «Гомель» (16:45, стадион ФК «Минск»);
  • «Шахтер» – «Энергетик-БГУ» (18:45, стадион «Строитель»);
  • «Дняпро» – «Городея» (20:45, стадион «Спартак»).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство